Crecen 18% los casos de sífilis en México durante el 2025

En México, el crecimiento del 18% de casos de sífilis en 2025 ha alarmado a las autoridades sanitarias, con un incremento notable en comparación con el año anterior.

Según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, hasta la semana 49 de 2025 se han registrado 20 mil 843 casos acumulados, superando los 17 mil 660 casos reportados en las 52 semanas completas de 2024, lo que equivale a un aumento del 18.02% (por ciento).

Este resurgimiento de la sífilis en México destaca la necesidad urgente de campañas de prevención, ya que la enfermedad de transmisión sexual parece haber bajado la guardia en la población.

El aumento de casos de sífilis en México 2025 representa un desafío para el sistema de salud pública. Expertos señalaron a EFE que factores como la inequidad social y la discriminación contribuyen a este panorama, convirtiendo la sífilis en un marcador de desigualdades.

En cuanto a la sífilis congénita en México, la situación muestra una ligera mejoría relativa, con 506 casos reportados en lo que va de 2025, en comparación con los 592 casos de todo 2024. Sin embargo, las autoridades mexicanas advierten que los casos de sífilis podrían aumentar con los registros pendientes, subrayando la gravedad de esta variante que afecta a recién nacidos y puede causar malformaciones o incluso la muerte fetal.

Sífilis, un problema de salud que crece en todo Latinoamérica

El resurgimiento de la sífilis no se limita a México, extendiéndose a otros países de Latinoamérica donde la enfermedad ha experimentado un notable incremento en los últimos años.

En naciones como Argentina y Uruguay, se observan patrones similares de aumento en casos de Sífilis, impulsados por la pandemia y una relajación en las medidas preventivas.

Uruguay ejemplifica el resurgimiento de la sífilis en Latinoamérica, con un duplicamiento de casos en 2024, pasando de 3 mil 566 en 2020 a 7 mil 35, alcanzando una tasa de incidencia de 196.6 por cada 100 mil habitantes.

El país ha implementado medidas sistemáticas de prevención, pero el aumento persiste como indicador de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos.

(Con información de EFE)