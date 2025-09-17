Crecida de arroyos deja autos varados en carretera de La Paz

La crecida de arroyos registrada la noche de este martes generó el arrastre de vehículos carretera sur a la altura del kilómetro 33, en el municipio de La Paz, Baja California Sur. Las autoridades locales confirmaron que tres automóviles quedaron atrapados y requerían la intervención de maquinaria pesada para retirarlos de la zona.

De acuerdo con los reportes oficiales, la crecida de arroyos comenzó a fluir de manera repentina, lo que sorprendió a los automovilistas que circulaban por la vía. Las corporaciones de seguridad desplegaron elementos para cerrar el paso y evitar más incidentes en este tramo de la carretera.

Se advirtió que se debía extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades, pues las lluvias continuaron durante gran parte de la noche, aumentando el riesgo de desbordamiento.

Por otro lado, un vehículo que pertenece a SAPA, cuyo personal había realizado trabajos de mantenimiento en el ducto de El Carrizal. La camioneta oficial también quedó inmovilizado en la creciente de un arroyo

El arrastre de vehículos carretera sur se convirtió en un peligro adicional, por lo que Protección Civil implementó un operativo preventivo para desviar el tránsito y evitar más atrapamientos en el lugar.

Las autoridades locales reiteraron que la crecida de arroyos es un fenómeno recurrente durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas rurales y de baja altitud. Recomendaron a los conductores evitar transitar por vados y caminos de terracería mientras persista el mal clima.