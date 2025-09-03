Impactantes crecidas de arroyos en Los Cabos

Durante toda la noche se registraron fuertes lluvias por el paso del huracán Lorena, que alcanzó la categoría 1 en las primeras horas de este miércoles 3 de septiembre.

En redes sociales, habitantes de San José del Cabo y Cabo San Lucas compartieron imágenes y videos con impactantes crecidas de arroyos. En uno de ellos se observa a un motociclista arrastrado por la corriente. Aunque intentó sujetarse de un vehículo, la fuerza del agua lo venció. Hasta el momento, se desconoce su identidad y su estado de salud.

En el centro de Cabo San Lucas también se reportaron corrientes de agua en varias calles. En San José del Cabo, la Unidad de Medicina Familiar del IMSS número 6 suspendió actividades debido a inundaciones.

Lee más: Suspenden servicio de transporte Ruta del Desierto en Los Cabos por huracán Lorena

Varios vehículos quedaron varados en diferentes puntos del municipio. Entre ellos se encuentran un tráiler y un autobús de empresa privada. Los casos ocurrieron sobre todo en calles de terracería, arena blanda y en intentos de cruce por arroyos. Los más afectados son el arroyo San José Viejo, el vado de Santa Rosa y la zona de Altos de Miranda.

En la carretera Transpeninsular se reportaron deslaves y caída de rocas en distintos tramos. Esto dificulta la circulación y representa un riesgo para los automovilistas. Por ello, se liberó la caseta de cobro a las 8:00 de la mañana para agilizar el tránsito.

Se ha suspendido hasta nuevo aviso el transporte público por seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para no salir de casa, salvo en casos necesarios, y evitar por completo el cruce de arroyos.

Hasta ahora, se desconoce la magnitud total de los daños ocasionados por el huracán Lorena.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento