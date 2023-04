Crecimiento desmedido en CSL ocasiona problemas de tráfico y desatención ciudadana

Ante la llegada de supermercados, desarrollos inmobiliarios y hoteles, el centro de Cabo San Lucas comienza a convertirse en una zona muy concurrida, ocasionando problemas de agua, drenaje y principalmente tráfico.

En este contexto la Asociación de Empresarios de Los Cabos, a través de su presidente del Consejo Asesor de Vigilancia, Carlos Tinoco Balderas, señaló que los ciudadanos del centro de Cabo San Lucas se sienten “desatendidos”. “Un poquito desatendidos la verdad, porque el crecimiento de nueva cuenta rebasa al destino. Todas las obras que se han dado de hoteles, como residenciales están trayendo más gente; lo preocupante es que antes de que las personas lleguen a vivir o trabajar en estos lugares ya estamos viviendo caos vial. Llegó un supermercado que era innecesario al centro de Cabo San Lucas”.

Las pocas vialidades alternas, sumado a la llegada de grandes empresas que generan tráfico en la zona ha provocado el malestar de comerciantes, empresarios y ciudadanos que circulan por el centro de Cabo San Lucas.

El tema no sólo queda en temas viales, la llegada de dos marcas de supermercado a creado que muchos comerciantes comiencen a registrar baja en sus ventas, si bien la Asociación de Empresarios de Los Cabos no dio detalles de las afectaciones, los negocios comienzan a preocuparse por no estar generando los ingresos necesarios para poder subsistir.

“Sin lugar a dudas; restaurantes, vinaterías, artesanías y sobre todo le pega al ciudadano. Al darse el caos vial, le afecta a los padres que llevan a sus hijos a l escuela, las personas están llegando tarde a sus centros de trabajo; la ciudad no está planeada para sufrir un crecimiento tan rápido como el que estamos viviendo el día de hoy”.

Los empresarios del centro de Cabo San Lucas estiman que en la zona turística existan alrededor de 270 comercios, entre los cuales destacan restaurantes, bares, antros, hoteles y tiendas de ropa.