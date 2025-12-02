Crecimiento poblacional dispara demanda de servicios del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas

El acelerado crecimiento poblacional de la delegación sanluqueña ya se refleja de manera directa en las estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, que reporta un incremento sostenido en los servicios otorgados tanto por ambulancias como por máquinas de rescate durante los últimos años, particularmente en 2024 y 2025.

De acuerdo con datos del área operativa, del 1 de enero al cierre de noviembre de este año se han atendido 4,241 servicios, de los cuales 2,087 corresponden a servicios prehospitalarios y 2,154 a intervenciones de máquinas de rescate.

El comandante operativo, Hugo Ulises Sandoval, explicó que la corporación ha experimentado un crecimiento significativo en la carga de trabajo durante los últimos cinco años.

“Haciendo una comparativa de cinco años, del 2020 al 2025, nosotros en el 2020 atendimos en el servicio de ambulancia 1,551 servicios; en 2025 tenemos 2,087 servicios. ¿Qué quiere decir? Que en casi un 90% de incremento de servicios tuvimos a lo largo de cinco años y, en el lapso de un año, del 2024 al 2025, hubo un incremento del 25%, hablando del servicio prehospitalario”.

En los servicios de ambulancia, se registraron 576 accidentes de tránsito, 67 incidentes con motociclistas, 77 atropellamientos, 407 atenciones por personas enfermas y 27 casos por mordeduras o picaduras de animales.

En cuanto a las máquinas de rescate, se atendieron 550 accidentes de tránsito, 150 fugas de gas, entre ellas 10 explosiones por acumulación de gas LP, además de 85 servicios relacionados con animales atrapados en árboles, alcantarillas o bardas.

Aunque Bomberos de Cabo San Lucas implementa programas de prevención como Abróchate la Vida, Casa Segura y capacitaciones en escuelas primarias, las estadísticas muestran que estas estrategias se ven rebasadas por el aumento de habitantes y la expansión urbana de la delegación.

“Este incremento que se da es por el incremento poblacional que tenemos en Cabo San Lucas; todos sabemos que la delegación sanluqueña está creciendo muy rápido. Tenemos muchos programas de prevención, pero ese impacto que tenemos en incremento de servicios es por el incremento poblacional”, agregó Sandoval.

Las cifras confirman que, mientras Cabo San Lucas continúa expandiéndose, la demanda de atención por parte del Cuerpo de Bomberos mantiene una tendencia al alza, especialmente en incidentes vehiculares, fugas de gas y servicios prehospitalarios.