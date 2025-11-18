Créditos buscan garantizar cumplimiento de obligaciones de fin de año: Tesorería Municipal

Durante 2025, el Ayuntamiento de Los Cabos implementó el Fideicomiso de Saneamiento Financiero, una medida que ha permitido cubrir deudas pendientes del 2024, así como la sobre nómina registrada por la administración actual.

El tesorero municipal, Rigoberto Arce, señaló que el fideicomiso estará vigente hasta el 31 de diciembre, y que en las últimas semanas del año se realizarán los ajustes finales del personal que aún falta por liquidar, así como los pagos pendientes ante la Secretaría de Hacienda.

“El saneamiento financiero tiene vida hasta el 31 de diciembre. Se nutre del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Solo faltan dos meses y algunos ajustes del personal y pagos pendientes con Hacienda; con eso cerraremos. Es un crédito estabilizador de las finanzas. Si tenemos ingresos en noviembre y diciembre, nos da la certidumbre para pagar a los trabajadores. No es 100% para sueldos; sirve para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones”puntualizó.

LEE MÁS:Mejoran pavimento en laterales de la Transpeninsular a la entrada de Cabo San Lucas

Según la Tesorería Municipal, este crédito estabilizador permitirá cubrir los compromisos de fin de año con los trabajadores, ofreciendo mayor seguridad financiera y permitiendo que la administración inicie 2026 con menor deuda.

El Ayuntamiento de Los Cabos destacó que, gracias a estos ajustes financieros realizados durante 2025, se contará con un mayor presupuesto para obras sociales y proyectos comunitarios en 2026, beneficiando directamente a la población.