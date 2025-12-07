Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 7 de Diciembre, 2025
Salud y Bienestar

CREE cumple 40 años como referente en rehabilitación en Baja California Sur

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) celebró su 40 aniversario, consolidándose como un referente en la atención y rehabilitación integral en la entidad
Brenda Ireri Yáñez
7 diciembre, 2025
CREE BCS

Gobierno de BCS

El CREE celebró 40 años de servicio en Baja California Sur, con más de 100 atenciones diarias y jornadas académicas para fortalecer la rehabilitación y la inclusión.

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de Baja California Sur celebró su 40 aniversario, consolidándose como un referente en la atención y rehabilitación integral en la entidad, informó el director general del Sistema Estatal DIF, Luis Alberto Ceseña Romero.

Durante la ceremonia, Ceseña Romero resaltó el compromiso del equipo multidisciplinario del CREE y subrayó que este espacio brinda más de 100 atenciones diarias a personas de todos los municipios, contribuyendo a fortalecer la salud y el bienestar de las familias sudcalifornianas.

Como parte del aniversario, dieron inicio las Jornadas Académicas Conmemorativas, enfocadas en la actualización profesional en temas prioritarios para la rehabilitación y el diagnóstico temprano. Incluyen intervenciones terapéuticas especializadas, así como contenidos en materia de nutrición y trabajo social.

El titular del DIF estatal destacó que cuatro décadas de trabajo han permitido mejorar la calidad de vida de miles de personas y avanzar en la inclusión de personas con discapacidad, mediante un modelo de atención que se fortalece a través de la colaboración interinstitucional.

Fundado en 1985, el CREE ofrece servicios de Medicina de Rehabilitación, Pediatría, Rayos X, Nutrición, Estimulación Temprana, Terapia Física, Ocupacional y de Lenguaje, además de talleres de prótesis y lentes, Odontología, Audiometrías, Certificados de Discapacidad, la Escuela de Rehabilitación Física y la nueva Clínica de Atención Integral para el Trastorno del Espectro Autista.

