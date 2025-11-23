Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
Nacional

Clausuran en Monterrey un crematorio clandestino oculto como panadería

Hallaron restos, urnas y un horno sin permisos
Brenda Ireri Yáñez
23 noviembre, 2025
Crematorio clandestino en Monterrey

Panorama Informativo

Un establecimiento que aparentaba ser una panadería en la colonia Caracol, en Monterrey, fue clausurado después de que autoridades descubrieron que funcionaba como un crematorio clandestino de mascotas. La intervención ocurrió tras múltiples denuncias vecinales por olores fétidos y humo constante durante las noches.

Operaba sin permisos y con riesgos sanitarios

Durante el cateo, personal de la Fiscalía Ambiental y Protección Civil de Nuevo León encontró un horno de cremación, un congelador con restos orgánicos, urnas con huellas de animales y material parcialmente calcinado. El local no contaba con permisos ambientales, sanitarios ni de operación para realizar incineraciones.

La panadería señalada se deslinda

La marca comercial que aparecía en la fachada aclaró que no tiene relación con el inmueble, pues dejó de operar ahí desde hace años y actualmente funciona en otra dirección.

Investigación en marcha

El sitio quedó bajo resguardo mientras se determina cuánto tiempo operó el crematorio y quiénes son los responsables. Vecinos y asociaciones de protección animal solicitaron sanciones firmes ante el hallazgo.

