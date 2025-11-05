CREN de Loreto recibe reconocimiento como “Benemérito” por el Congreso de BCS

En sesión extraordinaria, el Pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por unanimidad declarar al Centro Regional de Educación Normal (CREN) “Marcelo Rubio Ruiz” de Loreto como “Benemérito”.

El decreto se da en vísperas del 50 aniversario de su fundación, que se celebrará en 2026. Reconoce al CREN como una institución clave en la formación de docentes, especialmente en los municipios del norte del estado.

La Comisión Permanente de Asuntos Educativos destacó que este reconocimiento resalta la trayectoria y el impacto del CREN en la educación de Baja California Sur. El diputado del XIII distrito, Venustiano Pérez Sánchez, impulsor de la iniciativa, señaló que la propuesta surgió de una iniciativa ciudadana del norte del estado.

Con esta declaratoria, la institución pasará a conocerse oficialmente como:

“Benemérito Centro Regional de Educación Normal Marcelo Rubio Ruiz”.

Durante 2026, toda la papelería oficial de poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos deberá incluir la leyenda:

“2026, Cincuenta Años de Fundación del Benemérito Centro Regional de Educación Normal Marcelo Rubio Ruiz”.

La Secretaría de Educación Pública del Estado realizará los trámites administrativos para que la nueva nomenclatura aparezca en la documentación del próximo ciclo escolar, en los documentos de los estudiantes egresados en 2026, y en la placa física de la institución. Esta placa será develada durante los eventos del 8 de noviembre de 2026.

La comisión legislativa señaló que las escuelas normales son esenciales para la mejora educativa y que el CREN de Loreto ha demostrado excelencia académica y compromiso social. Además, el decreto no implica ningún gasto adicional.

El diputado Venustiano Pérez concluyó:

“El próximo año egresa la generación número 45 de docentes formados en esta institución. Este reconocimiento destaca la elevada contribución del CREN Marcelo Rubio Ruiz de Loreto a la sociedad sudcaliforniana y al objetivo social más importante del Estado: la educación”.