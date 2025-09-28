Detienen a presunta líder de grupo criminal colombiano en Ecatepec

La Secretaría de Marina, Armada de México informó la detención de dos personas de origen colombiano en el municipio de Ecatepec, Estado de México, presuntamente vinculadas a una célula de extorsionadores que operaba en la región.

El operativo se realizó sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho, donde personal de la Fuerza de Tarea “MARINA”, en coordinación con la Policía Metropolitana de Ecatepec, detuvo a Carlos Andrés N y Zulma N, alias La Güera, la segunda es señalada como probable líder criminal de la organización “La Chokiza”.

De acuerdo con el informe oficial, los detenidos viajaban en una motocicleta negra. Durante la revisión, se aseguraron cuatro envoltorios con hierba verde con características de marihuana, y la motocicleta fue resguardada al confirmarse que no tenía reporte de robo.

Las labores de inteligencia identificaron a La Güera como presunta líder criminal responsable de coordinar a los extorsionadores que operaban en negocios de Ecatepec y municipios vecinos del Edomex.

Tras la detención, los dos colombianos fueron trasladados al Centro de Justicia de Ecatepec “San Agustín”, donde se definirá su situación jurídica y migratoria.

La Secretaría de Marina, Armada de México señaló que esta acción forma parte de los operativos permanentes para desarticular bandas delictivas en el Estado de México.

El presunto colombiano Carlos Andrés N será investigado por su relación con otros casos de cobro de piso y amenazas en la zona.

Los detenidos permanecerán bajo custodia en tanto se realiza la reclasificación de delitos con base en los elementos de prueba obtenidos.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos buscan disminuir los casos de extorsión en Ecatepec y reforzar la seguridad de la ciudadanía en el Edomex.