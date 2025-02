Denuncian crisis de abandono y maltrato animal en Los Cabos

Rescatistas voluntarios en Los Cabos han alertado sobre una crisis creciente de maltrato, abandono y sobrepoblación de perros, especialmente en colonias vulnerables.

Ante esta situación, piden a las autoridades locales implementar campañas regulares de esterilización y aplicar estrictamente las leyes contra el maltrato animal.

Diana Borboa, rescatista independiente en Los Cabos, destacó que los voluntarios que atienden a los animales en situación de calle están rebasados, ya que la cantidad de perros sin hogar sigue aumentando y muchos presentan enfermedades graves como TVT (cáncer transmisible), erliquia y anemia.

“Esta es una problemática social que nos aqueja a todos y que nos ha rebasado, ya no podemos y se salió de control, hay bastante sobrepoblación, perros enfermos con problemas de TVT (cáncer), erliquia, anemia, es una situación muy triste y lamentable, como rescatistas independientes que realmente somos pocos estamos pidiendo a nuestras autoridades que nos ayuden y respalden, que se establezcan leyes que se lleven a cabo, que se ejecuten cabalmente porque es una problemática que no podemos con ella (…) pedimos a nuestras autoridades municipales, al presidente Christian Agúndez, autoridades estatales, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que nos respalde, que por decreto presidencial sean leyes establecidas, no más maltrato aquí en Los Cabos”, expresó Borboa.