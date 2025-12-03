Crisis de ‘La Chica Dorada’: Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión en Miami

Atraviesa un momento financiero delicado la cantante Paulina Rubio y la noticia de que fue desalojada de su residencia en Miami, Florida, debido a problemas de supuesta falta de pago. Este suceso fue reportado el 2 de diciembre de 2025 por la comunicadora Maxine Woodside, quien detalló que la cantante mexicana no pudo cubrir los pagos de la hipoteca de su vivienda.

La pérdida de su vivienda ha marcado un nuevo capítulo complicado para la artista de 54 años, quien enfrenta una severa situación financiera derivada de los extensos conflictos legales con sus exparejas.

Deudas y la Carga de los Litigios

Según la periodista Maxine Woodside, a Paulina Rubio la sacaron de su casa porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de la propiedad. Para obtener un préstamo bancario, la intérprete hipotecó su casa, y esos fondos fueron destinados a sufragar los gastos legales de los conflictos con sus exmaridos.

Los litigios son con el socialité español Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, con quien estuvo casada entre 2007 y 2014 y tuvo a su hijo Andrea Nicolás; y con el cantante sinaloense Gerardo “Jerry” Bazúa, padre de su segundo hijo, Eros.

Honorarios de Abogados Detonaron la Crisis Financiera

El impacto económico no solo proviene de las demandas de sus exparejas, sino de los altos honorarios de los abogados que contrató. La periodista Shanik Berman subrayó que la mayor parte de los recursos de Rubio se agotaron en el pago a sus representantes legales, al tratar de obtener la custodia de sus hijos.

Un amigo cercano de la cantante, Óscar Madrazo, lamentó esta situación, señalando que “tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados”. Madrazo aseguró que, a pesar de las dificultades, la exintegrante de Timbiriche no se encuentra deprimida y mantiene el ánimo.

Versiones Contradictorias y Adeudos de Impuestos

Aunque el desalojo de Paulina Rubio fue ampliamente reportado por varios medios, existe una versión que contradice la información inicial. Carlos Banda, corresponsal de Televisa Espectáculos en Miami, informó en exclusiva que la cantante mexicana “no vive en la casa de la isla”.

Banda señaló que, hasta el momento, el único adeudo confirmado de la mansión es el de “Property taxes”, que son comparables al pago del predial en México. Por ahora, Paulina Rubio no ha reaccionado a los reportes sobre su supuesta crisis económica o la pérdida de su hogar.