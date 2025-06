Crisis de maltrato animal en Los Cabos: animalistas alertan por sobrepoblación y crueldad

A pesar de los avances legales en materia de protección animal, el maltrato y abandono siguen siendo frecuentes en Los Cabos, particularmente en zonas irregulares de Cabo San Lucas. Asociaciones civiles atienden decenas de casos al año, muchos de ellos en condiciones críticas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la colonia Los Cangrejos, donde ciudadanos denunciaron en redes sociales la agresión a un perro dentro de un predio invadido. Esto llevó a internautas a solicitar ayuda urgente para rescatar al animal.

Trinidad Arreola, representante de Luna Voz de Esperanza AC, señaló que los reportes ciudadanos oportunos son fundamentales para salvar vidas. Explicó que muchas de las condiciones que enfrentan los animales se deben a la falta de esterilización, negligencia y enfermedades comunes como el TVT (Tumor Venéreo Transmisible) y la erliquia.

“Va de la mano lo que es la no esterilización porque esta causa que los perritos empiezan a tener relaciones uno con otro y otro y de ahí sale el cáncer que es el tumor venéreo transmisible en los perritos y perritas que son las siglas TVT (…) en segundo lugar el tema de las garrapatas, con una pastilla se puede mantener limpio al perrito cada dos, tres o seis meses depende, pero la gente no hace eso tampoco, por no gastar ¿y qué pasa? la garrapata tiene la consecuencia de la enfermedad de la erliquia que al no ser tratada a tiempo empieza a avanzar, entonces sus órganos vitales que afecta son los riñones, el hígado, bazo, páncreas, los empieza a atacar y esto causa una anemia tremenda en ellos”, expresó Arreola.