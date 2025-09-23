Ni crisis ni política frenan al Bisbee’s Black & Blue: 200 equipos y 5 mdd en juego

Ni la incertidumbre económica ni el panorama político en Canadá, Estados Unidos y México frenan al Bisbee’s Black & Blue 2024, el torneo de pesca deportiva con la bolsa de premios más alta del mundo, que celebrará su 45ª edición del 20 al 25 de octubre en Los Cabos.

De acuerdo con Clicerio Mercado, coordinador de los torneos Bisbee’s en México, se espera la participación de aproximadamente 200 embarcaciones y una bolsa de premios de hasta 5 millones de dólares. A pesar de los retos externos, el evento mantiene su atractivo global.

“La expectativa son 200 embarcaciones; hemos tenido más y en algunas ocasiones menos. Este año tiene sus complicaciones por la situación económica de los tres países que son: Canadá, Estados Unidos y México. Aun así, pensamos que vamos a tener 200 embarcaciones y 5 millones de dólares en premios”, comentó Mercado.

Importancia turística del Bisbee’s en Los Cabos

Más allá de la competencia, el Bisbee’s Black & Blue representa un importante motor económico y turístico para Los Cabos, ya que marca el inicio de la temporada alta en el destino.

Según estimaciones de los organizadores, el evento dejará una derrama económica superior a los 12 millones de dólares durante la semana de actividades, entre inscripciones, hospedaje, transporte, servicios turísticos y consumo local.

El Observatorio Turístico de Fiturca respalda la relevancia de la pesca deportiva en la región, al señalar que el 7% de los visitantes que llegan a Los Cabos lo hacen para practicar esta actividad, consolidando al sector como uno de los pilares económicos del municipio.