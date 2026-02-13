Por crisis sanitaria en Cuba; Alemania y Reino Unido bloquean viajes a la isla

La advertencia de Alemania y Reino Unido contra los viajes a Cuba coloca a la isla en una posición crítica en pleno deterioro energético. Ambos gobiernos han pedido a sus ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales, una recomendación que en la práctica opera como veto, ya que las aseguradoras dejan de cubrir riesgos cuando existe este tipo de alerta oficial.

El Ministerio de Exteriores alemán formalizó desde el 10 de febrero su llamado a no realizar viajes que no sean imprescindibles. La razón es directa: Cuba atraviesa una grave crisis energética, acompañada de un deterioro generalizado de su infraestructura. La falta de electricidad estable, combustible y servicios básicos convierte cualquier estancia en una experiencia incierta para visitantes y operadores turísticos.

El Foreign Office británico adoptó una postura similar al recomendar evitar vuelos salvo en casos esenciales. Los cortes de luz prolongados y la escasez de combustible afectan no sólo la movilidad interna, sino también el funcionamiento de hoteles, transporte terrestre y servicios aeroportuarios. La advertencia británica golpea especialmente a un mercado europeo que históricamente ha nutrido de visitantes a los polos turísticos cubanos.

Francia, a través del Quay d’Orsay, optó por un enfoque menos restrictivo. Reconoce los mismos problemas —carencia de energía, limitaciones de transporte y suministro irregular de agua— pero no llega a desaconsejar formalmente el viaje. En cambio, pide a los turistas verificar con agencias y alojamientos si existen condiciones mínimas para garantizar su estancia, una postura que deja la decisión final en manos del viajero.

España mantiene oficialmente silencio sobre la falta de combustible o energía en sus recomendaciones públicas, aunque la embajada española en La Habana difundió recientemente alertas a sus ciudadanos por la crisis energética, la epidemia y la escasez de medicamentos. El contraste evidencia la sensibilidad política y económica que implica advertir sobre un destino tradicional para el turismo ibérico.

Las consecuencias ya son visibles en la conectividad aérea. Lázaro Criado Gornés, director general en Cuba de la cadena Valentin, confirmó el cierre temporal de uno de sus tres hoteles en la isla, mientras aerolíneas canadienses suspenden rutas hacia distintos polos turísticos con una previsión de reanudación hasta el 30 de abril. La retirada de vuelos de Air Canada, WestJet, Air Transat, Nordwind Airlines y Rossiya Airlines —filial vinculada a Aeroflot— anticipa un descenso drástico en la llegada de visitantes.

En contraste, compañías como Aeroméxico, Viva Aerobus, Copa Airlines, Wingo, Iberia, Air Europa y World2Fly mantienen operaciones, aunque con escalas técnicas en otros países para repostar combustible, ante la advertencia del gobierno cubano sobre la inexistencia de fuel suficiente para abastecer aeronaves. Esta logística encarece y complica las rutas hacia un destino que enfrenta uno de los momentos más delicados desde 1959.

El escenario apunta a un virtual vacío turístico en los próximos días, justo cuando la isla necesita divisas para sostener su economía. A mediano plazo, el sector hotelero internacional observa con cautela: grupos como Marriott International, Hilton, Hyatt o Wyndham Hotels & Resorts podrían redefinir su presencia futura, mientras cadenas ya instaladas como Meliá Hotels International, Royalton, Iberostar, Valentin, Blau Hotels y Barceló Hotel Group ajustan operaciones ante un entorno energético incierto.

La advertencia europea no es un gesto menor: afecta la percepción global del destino y compromete la recuperación de un sector que aún no consolida su estabilidad tras la pandemia.

