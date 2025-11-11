Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelan su boda tras rumores de infidelidad

Cristian Castro y Mariela Sánchez cancelaron su boda, la cual estaba programada para febrero de 2026, luego de que un video emergiera desde Argentina, presuntamente mostrando a Cristian en compañía de otra mujer, lo que desató acusaciones de infidelidad.

Según los testimonios las imágenes que pusieron en jaque el noviazgo de Cristian Castro revelan que el artista había sido visto de la mano con una joven fan identificada, en la ciudad de Mendoza. La respuesta de Mariela Sánchez fue emotiva, admitió que se enteró del suceso por los medios y manifestó ante una entrevista: “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas”.

El historial sentimental de Cristian Castro ha estado marcado por ciclos de rupturas y reconciliaciones. Con Mariela Sánchez no fue distinto, pues ya habían atravesado episodios de inestabilidad antes del anuncio del enlace. El proyecto matrimonial, que incluía detalles como una fecha de boda y el papel de la madre del cantante en los preparativos, se vislumbraba como la cuarta unión formal del artista.

De acuerdo con medios de comunicación, una reconstrucción de hechos señala que a la par se conoció el rompimiento entre Mariela y Cristian, la joven cordobesa llegó con muchas maletas para instalarse al lado del cantante.