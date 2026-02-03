Cristian Castro en México 2026: Fechas, ciudades y venta de boletos para su gira “Nada, solo éxitos”

El icónico cantante mexicano Cristian Castro ha encendido las redes sociales y la emoción de sus seguidores al confirmar su regreso oficial a los escenarios con la gira titulada “Nada, solo éxitos”. Este tour promete ser una antología musical de sus más de tres décadas de trayectoria, llevando al público por un viaje nostálgico a través de sus baladas más emblemáticas.

El intérprete de “Azul” y “No podrás” compartió el itinerario oficial de sus presentaciones en México, las cuales se llevarán a cabo entre marzo y agosto de 2026. Según lo anunciado, el repertorio estará enfocado exclusivamente en sus hits más grandes, incluyendo temas como “Por amarte así”, “Lo mejor de mí”, “Volver a amar” y “Yo quería”.

Calendario de presentaciones: Fechas y ciudades

La gira “Nada, solo éxitos” contempla paradas estratégicas en las principales ciudades del país:

10 y 11 de marzo: Auditorio Nacional, CDMX.

20 y 21 de marzo: Monterrey, Nuevo León.

17 de abril: Mérida, Yucatán.

18 de abril: Querétaro, Querétaro.

29 de mayo: Guadalajara, Jalisco.

30 de mayo: León, Guanajuato.

14 y 15 de agosto: Auditorio Nacional, CDMX (Cierre de gira).

Para los fans que no quieren perderse la oportunidad de ver al hijo de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés, la venta de boletos está programada para iniciar este martes 3 de febrero de 2026. Las entradas estarán disponibles a través del sistema ETicket.

Cristian Castro se mantiene como uno de los máximos exponentes del pop latino. Con millones de discos vendidos y múltiples ingresos en las listas de Billboard, esta nueva gira reafirma su vigencia en la industria. El concepto de “solo éxitos” responde al deseo del público de revivir la época dorada del romanticismo que el cantante ayudó a definir desde los años 90.

Se espera que la demanda de boletos sea alta, especialmente para las fechas en el Auditorio Nacional, recinto que ha sido testigo de los momentos más memorables en la carrera del artista.

