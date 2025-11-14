Cristiano Ronaldo es expulsado con la Selección de Portugal ¿Se perderá el juego vs México?

Durante las eliminatorias de Europa, Cristiano Ronaldo fue expulsado al minuto 61 durante el partido de Selección de Portugal contra Irlanda, lo que ha generado una ola de especulación sobre su participación para un amistoso frente a la Selección de México que se perfila como parte de la antesala al Mundial 2026.

La sanción derivada del incidente podría impedir que Cristiano Ronaldo participe en el enfrentamiento si éste llega a concretarse.

El delantero, al servicio del Al‑Nassr de Arabia Saudita, recibió la tarjeta roja por un codazo sin balón dirigido al defensa irlandés, una conducta que contempla una sanción forzosa de al menos un partido oficial y que podría extenderse según el informe arbitral. Esta expulsión abre la puerta a que Portugal y por extensión Cristiano Ronaldo, tenga que cumplir un castigo que coincida con la fecha prevista del amistoso ante México, lo que preocupa a los organizadores y a la afición mexicana.

Desde la perspectiva deportiva, la expulsión de Cristiano Ronaldo podría tener implicaciones aún mayores. Si la sanción abarca dos o más encuentros oficiales, esto no sólo pone en riesgo su participación en el amistoso ante México, sino que también podría afectar el inicio de su participación en el Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que Portugal aún no tiene asegurada su clasificación directa.

TV Azteca fuera del partido México vs Portugal

En un giro inesperado para el panorama deportivo, TV Azteca no participará en la transmisión del amistoso estelar entre la selección de México y la selección de Portugal que marcará la reapertura del Estadio Azteca y la visita de Cristiano Ronaldo.

Según fuentes periodísticas, el partido, que se llevará a cabo en marzo de 2026, será transmitido exclusivamente por Televisa a través de sus plataformas, dejando fuera a TV Azteca. Esta decisión rompe una tradición de varias décadas en la que ambas cadenas competían o compartían los derechos para los partidos de la Selección de México. El comunicado formal aún no se ha emitido, pero los indicios parecen claros en cuanto al reparto de la transmisión.