Cristiano Ronaldo lidera el ranking de deportistas mejor pagados en 2025

El fútbol, rey de los ingresos deportivos

La revista Forbes publicó su tradicional lista de los 10 atletas mejor pagados del mundo en 2025, confirmando que el fútbol sigue siendo el deporte más lucrativo a nivel global.

En conjunto, los diez primeros sumaron alrededor de 1,400 millones de dólares, la cifra más alta registrada desde que se realiza este ranking.

Top 5 de los deportistas mejor pagados en 2025

Posición Deportista Deporte Ingresos estimados 2025 1 Cristiano Ronaldo Fútbol 275 millones USD 2 Lionel Messi Fútbol 200 millones USD aprox. 3 Kylian Mbappé Fútbol 125 millones USD aprox. 4 LeBron James Básquetbol 118 millones USD aprox. 5 Canelo Álvarez Boxeo 110 millones USD aprox.

Sources: Forbes España, Forbes Ecuador

Contexto y tendencias del ranking

Cristiano Ronaldo lidera por tercer año consecutivo y quinta vez en su carrera, gracias a su contrato con el Al-Nassr en Arabia Saudita y múltiples acuerdos comerciales.

lidera por tercer año consecutivo y quinta vez en su carrera, gracias a su contrato con el en Arabia Saudita y múltiples acuerdos comerciales. Lionel Messi , ahora en el Inter Miami de la MLS, combina salario con patrocinios globales que lo mantienen en el segundo lugar.

, ahora en el de la MLS, combina salario con patrocinios globales que lo mantienen en el segundo lugar. Kylian Mbappé , estrella del Real Madrid y de la selección francesa, se consolida como el joven más rentable del fútbol.

, estrella del Real Madrid y de la selección francesa, se consolida como el joven más rentable del fútbol. LeBron James , a sus 40 años, sigue siendo el referente económico de la NBA, con ingresos dentro y fuera de la cancha.

, a sus 40 años, sigue siendo el referente económico de la NBA, con ingresos dentro y fuera de la cancha. Canelo Álvarez se mantiene como el boxeador mejor pagado del mundo, gracias a sus peleas de alto perfil y acuerdos de patrocinio.

El ranking de 2025 confirma que el fútbol domina la economía deportiva mundial, con tres jugadores en los primeros lugares. Sin embargo, figuras de otros deportes como el básquetbol y el boxeo siguen siendo altamente competitivas en términos de ingresos.

La tendencia apunta a que los contratos millonarios en ligas emergentes, como Arabia Saudita y la MLS, seguirán redefiniendo el mapa financiero del deporte global.

