Cristiano Ronaldo a un paso de los mil goles en su carrera deportiva

Luego de las últimas anotaciones con Al- Nassr frente a Al Fayha, Cristiano Ronaldo alcanzó la cifra de 952 goles oficiales en su carrera, ubicándose a solo 48 para entrar en el exclusivo club de los mil tantos marcados.

Este hito no solo consolida su status como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol, sino que reaviva el debate: ¿será él quien alcance primero la barrera de los mil goles?

La prensa deportiva ha destacado que Ronaldo no solo busca alcanzar la marca de los mil goles por mero récord personal, sino por reafirmar su legado competitivo. En su entrevista posterior al duelo, el delantero afirmó que lo importante es ayudar al equipo y conquistar títulos, lo que añade una dimensión colectiva al logro individual.

Asimismo, lo señalan por su gran actuación, que a sus 40 años el delantero continúa siendo una figura dominante y vigente. En sus últimas anotaciones, Ronaldo abrió el marcador en el partido ante Al Fayha con una anotación temprana, y luego sentenció en tiempo de descuento con un penal.

En su paso por Arabia Saudita desde 2022, donde Ronaldo se convirtió en figura de Saudi Pro League y ha sumado goles tanto a nivel de club como selección. Su cuota con Al -Nassr, donde ha conseguido más de 100 tantos en poco más de 100 partidos, lo cual le da la plataforma para perseguir el gran objetivo.