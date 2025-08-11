¡Compromiso del año! Cristiano Ronaldo pide matrimonio a Georgina Rodríguez

Un anillo acapara la atención global tras confirmar el compromiso matrimonial entre Cristiano Ronaldo y la empresaria Georgina Rodríguez. Las imágenes de la impactante joya, publicadas por Georgina este lunes 11 de agosto de 2025, se viralizaron rápidamente en redes sociales, disipando cualquier especulación sobre la unión de la pareja.

Este paso marca la culminación de una relación de nueve años que ha capturado el interés público, un vínculo que los ha vuelto simplemente inseparables desde su inicio. La solidez de su amor ahora se formaliza con este anuncio, proyectando un futuro conjunto claro para el futbolista y la empresaria.

Una historia de amor inseparable

La relación entre Cristiano y Georgina inició cuando él defendía los colores del Real Madrid. Desde entonces, ambos se han vuelto simplemente inseparables.

Su vínculo ahora alcanza un nuevo hito con este compromiso matrimonial. Este paso sella una etapa clave para la pareja, cuya vida personal ha sido objeto de atención y cariño por parte de sus seguidores en sus redes sociales.

Una joya de lujo

El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez es una pieza de alta joyería que ha acaparado todas las miradas. Se trata de un solitario con un diseño clásico, pero de una escala extraordinariamente lujosa. La joya tiene un diamante de corte esmeralda de dimensiones considerables, montado sobre una banda de oro blanco o platino.

Expertos estiman que el diamante puede estar entre los 8 y 10 quilates de pureza. Por lo tanto, su valor podría fluctuar entre 500 mil y 3 millones de dólares. Aunque la pareja no ha confirmado la marca, los medios especializados apuntan a que es un diseño de Cartier.

Confirmación viral en Instagram

Este 11 de agosto de 2025, Georgina publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece con el impresionante anillo de compromiso en su dedo anular izquierdo, mientras su mano descansa sobre la de Cristiano. La imagen fue acompañada de un emotivo mensaje.

Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”

La publicación se volvió rápidamente viral, acumulando millones de likes y comentarios de felicitación de sus seguidores y de figuras del deporte y el entretenimiento en todo el mundo.

Este compromiso sella una relación y marca un nuevo capítulo en la vida de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.