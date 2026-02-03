¡Escándalo en Arabia! Cristiano Ronaldo se rebela contra el Al-Nassr y se niega a jugar

El mundo del fútbol ha quedado en shock tras un gesto inédito del “Comandante”. En primer lugar, Cristiano Ronaldo sorprendió a todos al negarse a disputar el encuentro entre el Al-Nassr y el Al-Riyadh. Asimismo, la ausencia del portugués en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd no se debió a una lesión, sino a una protesta abierta contra la gestión del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita

Por otro lado, las razones del descontento de CR7 son profundas. De hecho, medios como A Bola aseguran que el delantero considera que hay un trato preferencial hacia el Al-Hilal, club que recibe mayores apoyos y refuerzos. Debido a esto, Ronaldo siente que la competitividad de su equipo se ha estancado por la falta de movimientos en el mercado de fichajes. Por esta razón, el astro decidió no ser convocado como una medida de presión hacia la directiva.

En cuanto a sus metas personales, el tiempo corre para el luso. Por ejemplo, con aproximadamente 961 goles en su cuenta, su objetivo de llegar a los 1,000 goles profesionales requiere de un equipo que genere oportunidades constantes. Sin embargo, al sentir que el proyecto del Al-Nassr ha perdido fuerza, su relación con el técnico Jorge Jesús y los altos mandos se ha tensado al máximo. Incluso, figuras como Sadio Mané y Joao Félix saltaron al campo, pero el vacío del capitán fue imposible de llenar.

¿El fin de la aventura saudí?

Sin duda, este desplante pone en duda la continuidad de Cristiano en el país que lo convirtió en el atleta mejor pagado del mundo. Por consiguiente, los rumores sobre un posible regreso a Europa o una mudanza a la MLS han comenzado a circular. No obstante, el Al-Nassr no ha emitido un comunicado oficial de ruptura, esperando que las aguas se calmen tras este episodio de rebeldía.

Igualmente, la protesta de Ronaldo es un golpe directo al rostro internacional del proyecto deportivo de Arabia Saudita. En resumen, el hombre que fue el pilar para atraer a las estrellas a Medio Oriente es ahora quien cuestiona la equidad de la liga. De igual forma, se espera que en las próximas horas la dirigencia realice cambios internos o prometa nuevos refuerzos para evitar que su máxima figura abandone el barco antes de tiempo.

Finalmente, la carrera por los 1,000 goles parece estar en pausa mientras se resuelve este conflicto de intereses. En conclusión, la negativa de jugar de CR7 refleja que, para él, la gloria deportiva siempre estará por encima de cualquier contrato millonario. Con estas acciones, el portugués reafirma que sigue teniendo el control de su carrera y que no aceptará ser menos que el protagonista absoluto del fútbol mundial.

