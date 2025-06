Cristina Fernández de Kirchner inhabilitada a cargo público

El Tribunal Supremo de Argentina confirmó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación entre 2007 y 2015. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cerrando así la última vía de apelación posible para la actual líder del Partido Justicialista.

La sentencia, dictada originalmente en 2022 por un tribunal oral, se mantiene firme en el marco de la denominada “causa Vialidad”, un expediente judicial en el que Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable de haber favorecido con contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez en la región de la Patagonia, durante su mandato presidencial.

Con esta decisión, la exmandataria, que también fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, queda formalmente excluida de participar en las elecciones legislativas previstas para septiembre. Su figura, históricamente central en la política argentina, pierde así toda posibilidad legal de presentarse como candidata a cualquier cargo público.

Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder a hacer evitar que vuelva es el pueblo.

