Lunes 16 de Febrero, 2026
Los Cabos

CRIT y asociaciones impulsan valores de inclusión entre jóvenes en Los Cabos

Estudiantes becados participaron en una actividad enfocada en promover valores de inclusión y conciencia sobre la diversidad.
16 febrero, 2026
CRIT LOS CABOS

Foto: Luis Castrejón

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Los Cabos (CRIT Los Cabos) y Fundación Questro realizaron una jornada formativa para impulsar la inclusión en Los Cabos y fortalecer valores como la empatía, el respeto y la conciencia sobre la discapacidad entre niñas, niños y jóvenes.

La actividad estuvo dirigida a estudiantes becados, quienes participaron en una plática enfocada en promover la diversidad social y la importancia de construir una comunidad más incluyente.

El director del CRIT Los Cabos, Jaime Bolívar, destacó que fomentar la educación en valores desde la niñez es clave para transformar la percepción social sobre la discapacidad.

Es fundamental porque nos hace más conscientes, desde niños hasta jóvenes y adultos, de que existe una diversidad. . En general, todos tenemos capacidades distintas y abrazar la diversidad es algo que se debe hacer desde la niñez. En este caso la Fundación Questro cuenta con un programa que incluye los valores, eso es lo que hicimos hoy aquí” , expresó.

El CRIT en Los Cabos, como centro de reciente creación, reiteró que además de brindar atención especializada en rehabilitación infantil, busca consolidarse como un referente en la promoción de la inclusión social en Baja California Sur.

Finalmente, ambas instituciones coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen la construcción de una sociedad más empática, respetuosa e incluyente en Los Cabos, especialmente en un municipio con crecimiento constante y diversidad poblacional.

