CRIT Los Cabos abre sus puertas: un impulso histórico para la rehabilitación infantil

Tras varios años de gestión, colaboración entre organizaciones civiles y el sector privado, este martes se llevó a cabo la inauguración oficial del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Los Cabos, un proyecto que marcará un antes y un después en la atención a niñas, niños y jóvenes con discapacidad en el municipio.

El nuevo centro, localizado en San José del Cabo, fue diseñado para atender a más de 300 menores junto a sus familias. La obra se concretó gracias al impulso de Los Cabos Children’s Foundation, El Dorado Foundation y Chileno Bay Foundation, instituciones que desde hace años trabajaron para hacer posible la apertura del primer CRIT en el municipio y el segundo en Baja California Sur. Con su operación, se estima que serán atendidas alrededor de 350 familias.

Durante la inauguración, Marisa Comella, directora ejecutiva de Los Cabos Children’s Foundation, subrayó el valor de la colaboración entre fundaciones y organizaciones locales para lograr un proyecto de tal magnitud.

“Para Los Cabos Children Foundation es un honor poder trabajar con fundaciones como Teletón. Trabajamos con 45 programas distintos que brindan salud y bienestar a la niñez del estado. (…) Podemos hacer equipo para abrir espacios como este, que buscan brindar mejores servicios a la niñez y a las familias”.

Por su parte, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, reconoció la importancia de contar con un centro especializado en el municipio y agradeció la confianza depositada por Fundación Teletón.

“Felices, muy contentos por esta confianza que ha tenido Fundación Teletón; sobre todo los compañeros que conforman el patronato. A nombre de todo el municipio de Los Cabos, agradecer por esa confianza”.

LEE MÁS: Invitan a participar en Taller Navideño 2025 para niñas y niños en Cabo San Lucas

Alta demanda de servicios de rehabilitación en Los Cabos

De acuerdo con cifras del CRIT en Baja California Sur, Los Cabos mantiene una alta demanda de servicios de rehabilitación, ya que el 30% de los pacientes que actualmente se atienden en la capital del estado provienen de este destino turístico. Esta situación reforzó la necesidad de instalar un centro propio que evitara traslados largos y costosos para las familias.

Un centro moderno y con identidad local

El CRIT Los Cabos se posiciona como uno de los centros de terapia más modernos del país. Está equipado con tecnología de vanguardia y áreas especializadas para ofrecer atención integral. Su diseño arquitectónico destaca por su forma de flor de biznaga, un elemento que rinde homenaje al entorno desértico característico de la región.