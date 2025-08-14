Avanza el CRIT Los Cabos: concluiría en 2025 y recibiría pacientes hasta 2026

La construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Los Cabos avanza conforme a lo previsto y podría concluir antes de que finalice 2025, informó el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad (IMDIS). No obstante, la apertura al público se contempla hasta 2026, una vez que el centro esté completamente equipado y cuente con personal especializado.

El director de IMDIS Los Cabos, Fernando Altamirano, indicó que las recientes visitas de supervisión junto con la Fundación Teletón y los directivos del CRIT Baja California Sur confirman que el proyecto se mantiene dentro del cronograma de obra.

🏗️ “La obra va muy avanzada. Durante el último recorrido constatamos que va en tiempo. Sus procesos constructivos son eficientes y tienen experiencia. La construcción de las instalaciones podría concluir este año, pero la apertura sería hasta el próximo, ya que debe equiparse y contratarse al personal especializado”, señaló Altamirano.

Una vez en operación, el nuevo CRIT brindará terapias y atención integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, lo cual será un gran apoyo para atender la creciente demanda local.

Actualmente, el IMDIS tiene más de 600 menores empadronados, pero solo puede atender semanalmente a unos 140 niños, lo que genera una considerable lista de espera.

👧🏽👦🏼 “La demanda en la localidad es muy alta. Si Fundación Teletón requiere información para brindar servicios, estamos en disposición de compartir nuestros padrones”, agregó.

El CRIT Los Cabos será el segundo centro de este tipo en Baja California Sur —el primero opera en La Paz— y representará un avance clave para que las familias de la región ya no tengan que trasladarse largas distancias para acceder a servicios de rehabilitación especializados.