CRIT Los Cabos abrirá el 25 de noviembre y operará oficialmente en enero

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Los Cabos será inaugurado el 25 de noviembre de 2025 y abrirá oficialmente en enero de 2026, confirmó Israel Martínez González, director del CRIT en Baja California Sur.

El nuevo centro representa un avance histórico para el sistema Teletón y para la entidad. Con su apertura, Baja California Sur se convertirá en uno de los pocos estados del país con dos unidades en funcionamiento.

“El CRIT Los Cabos es muy especial porque nace de la voluntad de los cabeños y del apoyo de la sociedad civil, en alianza con el gobierno y con nosotros. La fuerza y compromiso de la comunidad hicieron realidad este proyecto”, afirmó Martínez González.

El inmueble, que será el número 27 en México, ya concluyó la obra gris y se encuentra en fase de pintura y equipamiento. En los próximos meses comenzará el reclutamiento de personal y las pruebas operativas, con el fin de recibir a los primeros pacientes en enero.

Actualmente, el CRIT La Paz atiende a más de 1,100 niñas y niños. Con la nueva sede, se sumarán cerca de 300 pacientes más, alcanzando una cobertura total de 1,400 menores en todo el estado.

“Esperamos que para el 15º aniversario del CRIT La Paz podamos llegar a los 10 mil niños atendidos en Baja California Sur. Con el nuevo centro, este número crecerá mucho más rápido”, señaló el director.

Martínez González adelantó que uno de los próximos proyectos será la creación de una clínica de autismo en Los Cabos. Esta ampliación busca fortalecer la atención integral para las infancias con discapacidad.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a conocer el trabajo que realiza el Teletón:

“Teletón cambia todo, y también puede cambiar tu corazón. Vengan a conocer lo que hacemos, a nuestras familias y nuestros niños. Juzguen con conocimiento, no con prejuicios”.

Con esta expansión, Baja California Sur se consolida como un referente nacional en atención a la discapacidad infantil, al sumar infraestructura, servicios y personal especializado que beneficiarán a cientos de familias.