Adal Ramones enfrenta ola de críticas antes del gran estreno de La Granja VIP de TV Azteca

Está listo para su debut en México El reality show La Granja VIP , aunque su inminente estreno ya ha desatado una intensa controversia en redes sociales. La producción de TV Azteca busca competir con el éxito de las ediciones de La Casa de los Famosos México.

El Formato: Vida rural sin comodidades

La primera gala de La Granja VIP se transmitirá el proximo 12 de octubre a las 8:30 de la noche (tiempo del centro de México) por el canal Azteca Uno. El formato, que ha sido probado con éxito en más de 50 países, obligará a 16 celebridades a vivir en un entorno rural durante 10 semanas.

El set de grabación es una finca real de más de 3,500 metros cuadrados, ubicada en la colonia Ajusco, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México (CDMX). En este lugar, los participantes deberán ganarse la comida realizando labores de campo, como sembrar hortalizas, limpiar corrales y ordeñar vacas.

El público jugará un papel crucial al decidir al eliminado semanal mediante votación. La dinámica semanal incluirá competencias para elegir al capataz, duelos entre granjeros, asambleas de nominación, un desafío de salvación, y el día de la traición. Además de las galas semanales en televisión, la audiencia podrá seguir la transmisión 24/7 de todo lo que suceda dentro de la granja a través de la plataforma de streaming Disney+.

¿Quiénes participaran en el programa?

El equipo de conducción del proyecto está encabezado por Adal Ramones, quien regresa a TV Azteca con este programa. Las co-conductoras son Kristal Silva y Alex Garza.

El panel de críticos o jueces estará conformado por figuras mediáticas como Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero. El propio Rey Grupero fue anunciado también como el encargado de cantar el tema principal del reality.

Hasta ahora se han revelado 10 de los 16 participantes que ingresarán a la granja. La lista incluye:

Al actor Alfredo Adame

La vedette Lis Vega

El luchador Alberto del Río “El Patrón”

figuras de reality shows como:

Jawy Méndez

Sandra Itzel

Kim Shantal

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagoitia

La cantante Carolina Ross

Críticas y acusaciones de “chanchullo” en la presentación

La polémica escaló luego de una presentación ante la prensa, donde el conductor Adal Ramones lanzó una crítica directa a la competencia. El presentador subrayó que en La Granja VIP no habrá “mano negra o chanchullo”.

Las declaraciones, que hacían referencia al supuesto amaño en La Casa de los Famosos, generaron un intenso debate en X (antes Twitter). Usuarios criticaron el desempeño de Ramones durante una dinámica con influencers y cuestionaron la elección del casting de jueces y conductores.

Algunos comentarios incluso llegaron a calificar la participación de Ramones como “carente de gracia” y sugirieron “funarlo”. No obstante, el conductor expresó que las críticas eran esperadas. Ramones indicó que, en este tipo de negocio, es necesario “tener la piel gruesa”.