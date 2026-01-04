Critics Choice Awards 2026: ¿Cuándo, dónde y a qué hora verlos desde México?

México atento a los Critics Choice Awards

Este domingo 4 de enero, se celebran los Critics Choice Awards 2026, una de las ceremonias más esperadas de la temporada de premios.

El evento reconoce lo mejor del cine y la televisión, y marca el rumbo de las producciones más influyentes del año.

¿Dónde y a qué hora verlos desde México?

La gala comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Podrás verla en vivo a través del canal TNT y por la plataforma de streaming HBO Max.

La entrega de premios iniciará alrededor de las 20:00 horas y se espera que concluya cerca de las 23:00 horas.

Las películas más nominadas

La cinta Pecadores encabeza la lista con 17 nominaciones, perfilándose como la favorita.

Le siguen Una batalla tras otra con 14 nominaciones, y en tercer lugar están Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, y Hamnet, ambas con 11 nominaciones.

Chelsea Handler repite como anfitriona

La ceremonia será conducida por cuarta vez consecutiva por Chelsea Handler, actriz, escritora y comediante.

Su estilo directo y humor atrevido la han convertido en una figura reconocida por conectar con los protagonistas de la industria.

Sede con historia

Los Critics Choice Awards 2026 se realizarán en The Barker Hangar, ubicado en Santa Mónica, California.

Este recinto ha sido sede de múltiples premiaciones y eventos culturales de alto perfil.

Presencia mexicana en la gala

México estará representado por cuatro figuras destacadas:

Guillermo del Toro , nominado por Frankenstein en las categorías de Guion Adaptado y Dirección .

, nominado por en las categorías de y . Diego Luna , protagonista de Andor , nominado a Mejor Serie Drama y Mejor Actor de Serie Drama .

, protagonista de , nominado a y . Eugenio Derbez , productor y actor de Acapulco , nominada como Serie en Lengua Extranjera .

, productor y actor de , nominada como . José Antonio García, nominado en la categoría de Sonido por la cinta Una batalla tras otra.

Los Critics Choice Awards 2026 prometen una noche llena de talento, reconocimiento y emoción.

Con figuras mexicanas en competencia y producciones destacadas en streaming y cine, la gala será clave para medir el impacto del séptimo arte en este nuevo año.

