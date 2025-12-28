Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
Espectáculos

Critics Choice Awards 2026 revelan películas y series más destacadas

Conoce a los nominados de los Critics Choice Awards 2026 y las producciones de cine y televisión que lideran la temporada de premios.
28 diciembre, 2025
Critics Choice Awards 2026

Foto: Especial

La temporada de premios 2026 arranca con los Critics Choice Awards, una ceremonia que adelanta las producciones de cine y televisión más destacadas del año y anticipa a los posibles ganadores de los Oscar, Emmy, BAFTA y Tony. Este año, la gala se llevará a cabo el 4 de enero de 2026  en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, California, con transmisión en México por TNT, TNT Series y HBO Max.

Organizados por la Critics Choice Association, estos premios reconocen lo mejor del año desde la perspectiva de críticos especializados, incluyendo producciones comerciales, de autor e independientes. Fundados en 1995, los Critics Choice Awards se han consolidado como un referente confiable de la temporada de premios.

Novedades 2026

En esta edición se suman cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Casting y Elenco, y Mejor Sonido, para reconocer logros que a menudo quedan fuera de otros premios.

Principales nominados

Cine: Sinners lidera con 17 nominaciones, seguida de One Battle After Another con 14 y Frankenstein con 11.


Televisión: Adolescence de Netflix encabeza con seis nominaciones, seguida por Nobody Wants This, Severance y The Pitt.

Categorías clave:

  • Mejor Película: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Marty Supreme, One Battle After Another, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams, Wicked: For Good.

  • Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Joel Egerton (Train Dreams), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners), Wagner Moura (The Secret Agent).

  • Mejor Actriz: Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Chase Infiniti (One Battle After Another), Renate Reinsve (Sentimental Value), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee), Emma Stone (Bugonia).

  • Mejor Director: El cineasta mexicano Guillermo del Toro por Frankenstein.

El teatro y la alfombra roja de los Critics Choice Awards prometen glamour y espectáculo, y aunque las presentaciones musicales aún no se confirman, se espera que incluyan temas de los soundtracks de las películas y series nominadas.

