CROC BCS celebra ANUIES y CROC Nacional firman convenio por la educación y la innovación

La CROC Baja California Sur participó en la firma de un convenio de colaboración entre la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El objetivo es fortalecer la educación y la innovación como herramientas de superación económica, social, política, cultural y laboral.

El acuerdo fue firmado por el Lic. Luis González Plascencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, y por Isaías González Cuevas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC.

Como testigos de honor participaron la Lic. Blanca Inguanzo Arias, subsecretaria de Educación Superior, y el Mtro. Rodrigo Ramírez Quintana, titular de la Unidad de Estrategias Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Durante la firma, Isaías González Cuevas subrayó que la educación y la innovación son la vía más segura para que las y los trabajadores accedan a mejores oportunidades laborales y de vida, fortaleciendo al mismo tiempo el desarrollo del país.

Por su parte, Luis González Plascencia destacó que las universidades deben atender a las y los trabajadores y garantizar acceso a la educación superior para todas y todos los mexicanos.

La estrategia contempla tres ejes:

Concluir el bachillerato. Terminar estudios de licenciatura. Establecer un padrón nacional que permita fijar metas por estados y fortalecer la contribución universitaria en el trabajo social y comunitario.

La CROC de Baja California Sur celebra este convenio y reafirma su compromiso de impulsarlo en todo el estado, aseguró Francisco Javier Vargas, secretario general de la CROC en BCS. Señaló que la educación superior debe estar al alcance de todas y todos los trabajadores “para que nadie quede atrás”.

