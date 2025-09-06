CROC y Ayuntamiento limpian la Bahía de Cabo San Lucas

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos llevaron a cabo acciones de limpieza en la Bahía de Cabo San Lucas.

Estas acciones se realizaron para atender la basura arrastrada al mar por las lluvias recientes, reforzando el cuidado de las playas y del entorno natural.

El evento contó con la participación del presidente municipal, Arq. Christian Agúndez Gómez, y del dirigente estatal de la CROC, Francisco Javier Vargas.

La actividad forma parte del convenio de colaboración entre la CROC y el Ayuntamiento, promovido por el líder nacional Isaías González Cuevas, que fomenta la participación activa de los trabajadores en la protección ambiental.

Con este esfuerzo conjunto se busca reforzar la limpieza de playas y generar conciencia sobre la importancia de colocar la basura en su lugar, contribuyendo a la preservación de los destinos turísticos y el cuidado del entorno natural.

