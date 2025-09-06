Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 6 de Septiembre, 2025
Los Cabos

CROC y Ayuntamiento limpian la Bahía de Cabo San Lucas

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Baja California Sur y el Ayuntamiento de Los Cabos llevaron a cabo hoy acciones de limpieza en la Bahía de Cabo San Lucas.
Daniela Lara
6 septiembre, 2025
Las recientes lluvias arrastraron gran cantidad de basura hacia el mar, motivando esta jornada de saneamiento.

IMG: Especial

Estas acciones se realizaron para atender la basura arrastrada al mar por las lluvias recientes, reforzando el cuidado de las playas y del entorno natural.

El evento contó con la participación del presidente municipal, Arq. Christian Agúndez Gómez, y del dirigente estatal de la CROC, Francisco Javier Vargas.

La actividad forma parte del convenio de colaboración entre la CROC y el Ayuntamiento, promovido por el líder nacional Isaías González Cuevas, que fomenta la participación activa de los trabajadores en la protección ambiental.

La Bahía de Cabo San Lucas se Croquiza

IMG: Especial

Con este esfuerzo conjunto se busca reforzar la limpieza de playas y generar conciencia sobre la importancia de colocar la basura en su lugar, contribuyendo a la preservación de los destinos turísticos y el cuidado del entorno natural.

Derivado de las recientes lluvias, gran cantidad de basura fue arrastrada al mar por los arroyos, lo que motivó esta importante jornada de saneamiento.

IMG: Especial

