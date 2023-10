Croc presiona a diputados: “Si no aprueban reducción laboral, se las cobramos en las urnas”

La iniciativa para reducir la jornada laboral ha mantenido en vilo a la clase trabajadora de México, suscitando una pregunta persistente: ¿Cuándo se concretará la aprobación de esta propuesta? La controversia en torno a este tema ha sido evidente desde el momento en que la diputada federal morenista, Susana Prieto Terrazas, presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados. Los empresarios, por su parte, han expresado su oposición al recorte de las horas laborales, y menos aún al aumento de los días de trabajo.

En medio del debate en curso, sindicatos como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (Croc) han tomado una posición a favor de la reducción de la jornada laboral, argumentando que es necesario mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Este respaldo se ha traducido en manifestaciones públicas, como la reciente marcha de trabajadores y sindicalizados en las calles de Cabo San Lucas y la próxima manifestación en San José del Cabo.

“Pero las nuevas generaciones tenemos que dejarles salarios dignos, jornadas y vacaciones dignas, eso es lo que le tenemos que heredar a nuestros hijos. A lo mejor no tenemos la posibilidad de darles una herencia como lo hacen los empresarios, pero por lo menos jornada digna de trabajo; que los traten bien. No porque una empresa tenga todo el dinero del mundo, puede trabajar sobre el derecho de los trabajadores y por eso quiero invitarlos a que el miércoles vengamos todos a esta plaza, todo este miércoles a las 5 de la tarde”.

La Croc hizo un llamado directo a los diputados federales. En este mensaje, advirtió que si no se aprueba la iniciativa, los votantes tomarán represalias en las urnas en las próximas elecciones. El líder sindical no dudó en señalar a los empresarios como opositores a la iniciativa, argumentando que algunos de ellos justifican su resistencia alegando dificultades financieras para asumir el costo de un día adicional de descanso para los trabajadores.

“También a los del PAN, a los del PRI, a los del Partido Verde, a todos los diputados queremos que aprueben esta reforma, porque si no bien lo decía, se la vamos a cobrar. No vamos a votar por ellos, es las urnas, se las cobramos compañeras y compañeros. Dicen los empresarios que no les alcanza a los empresarios para pagar un día más de descanso, pero si les alcanza para construir dos o tres hoteles más, para eso si les alcanza. A nosotros ni siquiera nos alcanza para hacer un cuarto de cuatro por cuatro, y así están llorando que no les alcanzan”.