CROC impulsa jornada comunitaria en Santiago

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)encabezó una jornada integral de atención comunitaria en coordinación con la Delegación de Santiago, donde se realizaron labores de limpieza, reforestación y una jornada médica en beneficio directo de las familias de la comunidad, reforzando la presencia social de la organización.

Las actividades fueron impulsadas por la CROC con el respaldo de la delegada Aracely Cota, como parte de un esfuerzo conjunto para mejorar el entorno urbano, la salud y la calidad de vida de los habitantes.

Como cierre de la jornada, se llevó a cabo un sábado familiar, en el que se promovió la convivencia social mediante actividades recreativas, música, juegos y la entrega de obsequios para niñas y niños de la comunidad.

Con estas acciones, la CROC reafirmó su compromiso con el trabajo social y comunitario, al impulsar espacios de participación ciudadana que fortalecen la cohesión social y el bienestar integral.

Representantes sindicales Juan Carlos Montaño y Javier Collins señalaron que la organización mantendrá su presencia activa en las comunidades de la zona norte del municipio de Los Cabos, destacando la importancia de sumar esfuerzos con los habitantes para generar acciones positivas y sostenidas.

