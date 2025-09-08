Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 8 de Septiembre, 2025
Los Cabos

CROC realiza campaña de limpieza en la Escuela Primaria Francisco Payén tras el huracán Lorena

La CROC encabezó una campaña de limpieza en la Escuela Francisco Payén tras el huracán Lorena, recuperando espacios seguros para la comunidad escolar
Brenda Ireri Yáñez
8 septiembre, 2025
CROC limpieza Escuela Francisco Payén

Imagen: CROC BCS

La CROC organizó una campaña de limpieza en la Escuela Primaria Francisco Payén, ubicada en la colonia Vista Hermosa de San José del Cabo.

Tras el paso del huracán Lorena, croquistas junto con transportistas, músicos y gastronómicos se unieron con espíritu de solidaridad. Rehabilitaron áreas comunes y devolvieron a la escuela un entorno digno y seguro para las y los estudiantes.

El líder nacional Isaías González Cuevas y el líder estatal Francisco Javier Vargas impulsan esta iniciativa. Con estas acciones, la CROC demuestra que siempre acompaña a la comunidad en momentos difíciles. Además, contribuye a la reconstrucción, la resiliencia y el bienestar social.

