CROC realiza campaña de limpieza en la Escuela Primaria Francisco Payén tras el huracán Lorena

La CROC organizó una campaña de limpieza en la Escuela Primaria Francisco Payén, ubicada en la colonia Vista Hermosa de San José del Cabo.

Tras el paso del huracán Lorena, croquistas junto con transportistas, músicos y gastronómicos se unieron con espíritu de solidaridad. Rehabilitaron áreas comunes y devolvieron a la escuela un entorno digno y seguro para las y los estudiantes.

El líder nacional Isaías González Cuevas y el líder estatal Francisco Javier Vargas impulsan esta iniciativa. Con estas acciones, la CROC demuestra que siempre acompaña a la comunidad en momentos difíciles. Además, contribuye a la reconstrucción, la resiliencia y el bienestar social.

