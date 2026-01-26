CROC refuerza limpieza y desazolve tras lluvias en Los Cabos

Derivado de las intensas lluvias registradas el sábado 24 de enero en el municipio de Los Cabos, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) llevó a cabo durante el fin de semana acciones emergentes de limpieza y desazolve en diversas vialidades que resultaron afectadas por escurrimientos y acumulación de tierra.

Tras las precipitaciones, se detectaron afectaciones en vialidades de alto flujo vehicular, por lo que la CROC en Los Cabos activó brigadas de apoyo con maquinaria pesada, con el objetivo principal de desazolvar y despejar las calles, además de restablecer condiciones de seguridad y movilidad para la ciudadanía.

Al respecto, el secretario general de la CROC en Baja California Sur, Francisco Javier Vargas, informó que estas labores se realizan de manera solidaria, como parte del compromiso social de la organización.

“Estamos ahorita en Cabo San Lucas todos los compañeros del transporte y de la unión trabajando en todo Baja California Sur en recuperar las vialidades que fueron afectadas por la tormenta invernal de esta lluvia que pasó este fin de semana, siempre apoyando solidariamente a la comunidad por iniciativa de nuestro líder nacional, el señor Isaías González Cuevas”, expresó.

Vargas precisó que los trabajos iniciaron en colonias afectadas como Las Palmas, con la participación de trabajadores del transporte coordinados con Sebastián Álvarez, y continuarán en otras zonas conforme se identifiquen nuevas afectaciones.

Estas acciones de limpieza y desazolve buscan coadyuvar con las autoridades en la mitigación de los efectos derivados de la activación de arroyos y acumulación de escombros en la vía pública.

