CROC pide mayor conciencia para evitar tiraderos clandestinos de escombros en Los Cabos

La Sociedad Civil Organizada, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno han comenzado a realizar campañas de limpieza en las zonas irregulares cercanas a los cauces de arroyos para evitar problemas de contaminación durante las próximas precipitaciones.

Ciudadanos han denunciado que camiones de volteo están tirando basura y escombros en estas zonas de arroyos. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) ha señalado que debe existir mayor conciencia por parte de los ciudadanos y las empresas, ya que estas acciones ponen en riesgo la integridad de la ciudadanía, según afirmó el secretario general de la CROC en el estado, David Illedra.

“Aquí hay un tema importante, debemos ser conscientes, no siempre todos los dompes son de Croc, también hay transportistas particulares que sacan escombros de las obras y tiran los escombros en el arroyo para no pagar en el basurero de Servicios Público. Si pedimos a la ciudadanía que nos ayuden en este tema, ya que viene la temporada de lluvias y esto pone en riesgo a la ciudadanía”.

Para la CROC es importante crear conciencia en los ciudadanos para que eviten tirar residuos en los mantos freáticos del municipio. Como parte de las acciones propuestas para enfrentar esta problemática, se plantea la instalación de contenedores de basura en los cauces de los arroyos.

“Estamos buscando hacer conciencia, como lo hemos comentado, esto no nada más es responsabilidad del gobierno municipal y estatal. Tenemos que trabajar todos de la mano para que esto no pase, este no es solo tema de los dompes, también la ciudadanía no debe tirar basura en los arroyos. Entendemos el problema de la falta de recolección y de acceso para poder recoger los residuos; pedimos que nos ayuden porque estamos trabajando en conjunto con el gobernador. Pensamos que podríamos poner contenedores, para que la gente tenga oportunidad de depositar su basura”.