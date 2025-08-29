Tras anuncio federal, CROC fija postura sobre plantas termosolares en BCS

Tras el anuncio del Gobierno Federal sobre la construcción de dos plantas de energía termosolar en Baja California Sur, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) expresó su respaldo al proyecto. La organización estimada que esta alternativa ayudará a cubrir la creciente demanda de electricidad en BCS.

El Comité Consultivo Nacional de la CROC explicó que este tipo de infraestructura permitirá responder al aumento poblacional y al desarrollo de sectores como el turismo y la construcción en la entidad.

Además, el sindicato destacó que las centrales solares contribuirán a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se alinea con los compromisos internacionales de México en materia ambiental y con la meta de impulsar la energía limpia.

La CROC agregó que buscará participar en los procesos relacionados con la obra. El objetivo es que los beneficios de esta inversión energética lleguen directamente a la población sudcaliforniana.

El proyecto forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 , presentado el 26 de agosto. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , cada planta tendrá una capacidad de entre 50 y 100 megavatios , suficiente para abastecer de luz a entre 101 mil y 200 mil hogares en Baja California Sur.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.