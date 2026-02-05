CROC y Preparatoria Abierta firman convenio para fortalecer la educación en Comondú

Con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas en el municipio de Comondú, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en BCS y el Subsistema Educativo de Preparatoria Abierta unieron esfuerzos para acercar a la población la posibilidad de concluir sus estudios de nivel medio superior. Por esta razón, se formalizó una alianza que permitirá abatir el rezago educativo en la región norte del estado.

El encuentro estuvo encabezado por el Arq. Julián Osuna Meza, titular del Subsistema de Preparatoria Abierta en BCS, y Francisco Javier Vargas, secretario general de la CROC en la entidad. Ambos coincidieron en que la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo personal, social y laboral de los sudcalifornianos. Por ello, este convenio no solo beneficiará a los afiliados sindicales, sino a toda la población interesada en obtener su certificado de bachillerato.

Facilidades para los estudiantes

Por otro lado, la modalidad de Preparatoria Abierta permite que los interesados estudien a su propio ritmo, lo que resulta ideal para quienes ya se encuentran insertos en el mercado laboral. Además, la coordinadora municipal en Comondú, Elvira Valladolid Villela, destacó que se brindará el acompañamiento necesario para que los alumnos logren concluir sus módulos de manera exitosa.

Compromiso con el bienestar social

En la reunión también participaron figuras clave como la Lic. Nohemí Valdez, directora de la Escuela de Turismo CROC; el Lic. Valentín Hernández, representante de la central obrera en Comondú; y la regidora Azucena Cota Vázquez. Los asistentes refrendaron su compromiso de seguir gestionando apoyos que eleven la calidad de vida de las familias en el municipio. No obstante, se subrayó que la participación ciudadana será vital para que este programa alcance a un mayor número de beneficiarios.

Finalmente, las autoridades educativas y sindicales invitaron a la comunidad a acercarse a las oficinas de la CROC o a las coordinaciones de Preparatoria Abierta para conocer los requisitos de inscripción. Debido a que el programa es permanente, se espera que el número de graduados en Comondú se incremente significativamente durante el ciclo 2026. Por lo tanto, esta alianza se consolida como un pilar para el fortalecimiento académico en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO