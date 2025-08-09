CROC y PGJE impulsan pláticas de prevención del delito en el sector hotelero de Los Cabos

La prevención del delito en Los Cabos es el eje de un nuevo programa impulsado por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Baja California Sur y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). A través de pláticas y conferencias, buscan capacitar a trabajadores, directivos y comunidad en general para mejorar la seguridad y reducir riesgos.

Modelo Integral de Prevención

El dirigente estatal de la CROC, Francisco Javier Vargas, informó que las pláticas forman parte del Modelo Integral de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Este programa busca orientar y sensibilizar a la ciudadanía y al sector empresarial.

Temas abordados

Entre los temas destacan el robo hormiga, prevención del secuestro, empresas seguras, extorsión telefónica, primeros auxilios, violencia de género, prevención del suicidio, ciberseguridad, recuperación de espacios públicos, accidentes viales, clima laboral y la importancia de la denuncia anónima.

Participación de personal especializado

Gracias al convenio con la PGJE, personal de la Dirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad imparte las charlas. Este equipo ofrece un abordaje profesional y atiende de inmediato cualquier caso de riesgo detectado, canalizando a las víctimas a las instancias competentes.

Extensión a escuelas y comunidad

En el ámbito educativo, el programa incluye pláticas sobre violencia en el noviazgo, acoso escolar, ciberdelitos, abuso sexual, salud mental, relaciones humanas y uso responsable de la tecnología desde la infancia. También llega a la comunidad con temas como trata de personas, violencia familiar, hostigamiento sexual y fortalecimiento de redes de vecinos vigilantes.

Vargas señaló que en la primera semana de agosto comenzaron las conferencias en varios hoteles de Los Cabos. Trabajadores y directivos participaron de forma activa y reconocieron el valor de estas herramientas para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en sus centros de trabajo y entornos sociales.

