Sábado 1 de Noviembre, 2025
Los Cabos

CROC reconoce a Fiturca de Los Cabos por fortalecer el turismo y la economía local

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) reconoció la labor del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) en el fortalecimiento del destino, destacando su contribución al progreso económico y social.
CPS Noticias
1 noviembre, 2025
CROC reconoce al Fiturca de Los Cabos por su impulso al desarrollo turístico

IMG: Archivo Tribuna de México

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), reconoce al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por su
destacada labor en el impulso, promoción y fortalecimiento de nuestro
destino turístico, contribuyendo al progreso económico y social de la
comunidad.
Este esfuerzo se refleja también en las próximas inversiones
turísticas, que representan nuevos empleos, crecimiento económico y
una mayor aportación al Producto Interno Bruto de nuestro país.
“Comprometidos con el desarrollo turístico y el bienestar
de las y los trabajadores.”

Reconocimiento CROC al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos

IMG: Especial

