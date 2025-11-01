CROC reconoce a Fiturca de Los Cabos por fortalecer el turismo y la economía local
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) reconoció la labor del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) en el fortalecimiento del destino, destacando su contribución al progreso económico y social.
Este esfuerzo se refleja también en las próximas inversiones
turísticas, que representan nuevos empleos, crecimiento económico y
una mayor aportación al Producto Interno Bruto de nuestro país.
“Comprometidos con el desarrollo turístico y el bienestar
de las y los trabajadores.”
