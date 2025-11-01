CROC reconoce a Fiturca de Los Cabos por fortalecer el turismo y la economía local

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

(CROC), reconoce al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos por su

destacada labor en el impulso, promoción y fortalecimiento de nuestro

destino turístico, contribuyendo al progreso económico y social de la

comunidad.

Este esfuerzo se refleja también en las próximas inversiones

turísticas, que representan nuevos empleos, crecimiento económico y

una mayor aportación al Producto Interno Bruto de nuestro país.

“Comprometidos con el desarrollo turístico y el bienestar

de las y los trabajadores.”

