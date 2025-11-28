CROC refuerza acciones para recuperar acuíferos y mitigar la crisis de agua en BCS

Baja California Sur enfrenta una de las crisis hídricas más severas del país: recibe entre 180 y 200 milímetros de lluvia al año y 22 de sus 39 acuíferos presentan déficit. A ello se suman cinco años consecutivos de estrés hídrico, una situación que afecta directamente a miles de familias y a la actividad productiva del estado.

Frente a este panorama, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) anunció que reforzará su participación dentro del Plan Hídrico impulsado por el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos. Desde 2023, la organización trabaja en la rehabilitación de obras de recarga, captación de agua de lluvia y restauración de ecosistemas, con la finalidad de recuperar los mantos acuíferos que abastecen a comunidades rurales.

Entre las acciones realizadas se encuentra la rehabilitación de la Laguna del Rifle, en la comunidad de Las Positas, intervención que beneficia a más de 2,500 habitantes y favorece a cuatro acuíferos de la región. La CROC considera este punto como una obra estratégica para aumentar la infiltración de agua en temporada de lluvias.

La siguiente fase del programa contempla el desazolve y rehabilitación de los bordos de mampostería San Pedro, Miraflores, Boca de la Sierra y San Jorge, en la zona de Santiago. Con estos trabajos se espera captar más de 2 millones de metros cúbicos de agua pluvial, beneficiar alrededor de 500 hectáreas agrícolas y reducir el déficit de tres acuíferos, además de rehabilitar 10 pozos utilizados por productores locales.

El proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente el objetivo seis: agua limpia y saneamiento. Para la CROC, estas acciones representan una oportunidad para fortalecer la resiliencia ambiental del estado y aportar soluciones de largo plazo ante la escasez de agua.

La organización reiteró que continuará participando en las estrategias hídricas del estado junto a autoridades y comunidades.