Presentan las primeras Crocs oficiales de Xbox; demanda provoca reventa

Los aficionados ya pueden llevar su consola preferida en los pies, gracias a la recién anunciada colaboración entre Crocs y Microsoft. Este producto de edición limitada, las primeras Crocs oficiales de Xbox, está generando tal demanda que inmediatamente se reporta actividad de reventa, aunque su lanzamiento oficial será mañana, 25 de noviembre.

Microsoft ha lanzado su apuesta definitiva en accesorios de moda, siguiendo el éxito previo de otros artículos novedosos como la famosa nevera de Xbox. Este calzado ha sido diseñado para honrar el legado de la consola, imitando la apariencia del mando tradicional de la marca.

La nueva colección añade una novedad más al intenso periodo de lanzamientos de Microsoft, que incluye la reciente presentación de la ROG Xbox Ally. Este lanzamiento es particularmente significativo porque esta versión especial del Classic Clog coincide con la celebración del 20º aniversario de la Xbox 360.

¿Cómo se inspira el diseño en el mando original de Xbox?

El calzado está inspirado directamente en el mando Xbox One X, replicando minuciosamente los detalles del control. Se pueden apreciar los botones A, B, X e Y, los gatillos laterales y el conocido logotipo verde de Xbox en lugar del emblema habitual de Crocs.

Aunque la base utiliza la estructura habitual del material Croslite, se añadieron superposiciones mates en la puntera y el empeine. Estas texturas y curvas fueron incorporadas para simular la ergonomía del mando original, apelando a la nostalgia de los fans.

La silueta es completamente negra mate y texturizada, rindiendo homenaje a una de las consolas más influyentes del siglo XXI. Además, se incluyeron gatillos laterales en relieve, buscando una experiencia visual que combina diseño industrial con estética lúdica.

¿Qué detalles especiales y coleccionables incluye este calzado?

Quienes adquieran el calzado pueden conseguir un paquete de amuletos Jibbitz de edición limitada, con referencias a sagas emblemáticas de la plataforma. Estos amuletos incluyen íconos de Halo, Fallout y Doom para personalizar los zuecos.

La colección ya se encuentra disponible para su compra a través de la web oficial de Crocs, con unidades limitadas. Este lanzamiento se suma a un periodo lleno de novedades para la plataforma, mientras se espera la llegada de la próxima consola de sobremesa de Microsoft.