CROC exige que la reducción a 40 horas laborales sea inmediata

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Baja California Sur expresó su postura sobre la reforma laboral 40 horas, que busca reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. El debate y posible aprobación se espera para el próximo año.

Francisco Javier Vargas, secretario general de la CROC en BCS, explicó que durante distintos foros abiertos se han escuchado las opiniones de sindicatos, empresarios y diversas fracciones políticas. La posición del sindicato es clara: la reducción de la jornada laboral debe aplicarse de manera inmediata.

“Hemos escuchado a través de diferentes foros abiertos dónde se ha tomado en cuenta la postura de los sindicatos, de los empresarios y al parecer el próximo año será la aprobación. Algunas voces solicitaron que fuera de manera gradual,. Nosotros como CROC estamos solicitando que la reducción se realice en un solo acto”, afirmó Vargas.

La propuesta del sindicato busca que la transición hacia las 40 horas laborales semanales sea directa, argumentando que esto permitirá que los trabajadores obtengan de manera inmediata los beneficios de la medida, evitando etapas intermedias que puedan retrasar su impacto.

Aunque la iniciativa se presentará antes de que concluya el año, su discusión formal y eventual votación se trasladarán al arranque del próximo periodo ordinario, previsto para febrero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma no será aprobada en el actual periodo legislativo, lo que deja la implementación de la medida para el próximo año.

Con esta postura, la CROC Baja California Sur se posiciona como defensora de los derechos de los trabajadores, buscando una transición rápida y efectiva hacia la jornada laboral de 40 horas.