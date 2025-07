Crecen arribos de cruceros en La Paz y proyectan aumento del 30% para 2025

El puerto de La Paz vive uno de sus mejores momentos en materia turística gracias al notable incremento en el arribo de cruceros internacionales. Así lo señaló José Arturo Mujica Nem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, al explicar que este crecimiento se debe principalmente a la llegada del crucero Panorama de Carnival Cruise Lines, con capacidad para 4,500 pasajeros y arribos cada quince días.

“La Paz ha tenido un sensible crecimiento en sus arribos… antes teníamos un máximo de aproximadamente 20 por año; este año suben a 30 y el año que entra se prevé un aumento de entre el 20 y 30%”, expresó Mujica Nem.

El impacto más notable de este crecimiento es económico, gracias al gasto que realizan los turistas durante su estadía, pero también destaca el efecto promocional que generan al compartir su experiencia en redes sociales y plataformas digitales.

“Cada uno trae su teléfono, saca fotos, se las manda a sus amigos… la promoción es: ‘estoy en La Paz, me gustó mucho, qué lugar tan bonito’. Esto nos abre una ventana muy importante de promoción para nuestro destino”, explicó el líder del sector.

El funcionario también señaló que este dinamismo turístico ha influido en el aumento de la ocupación hotelera y la frecuencia de vuelos nacionales e internacionales, como el caso de Alaska Airlines desde Los Ángeles, que actualmente reporta altos niveles de ocupación.

En cuanto a la percepción de seguridad, Mujica reconoció que las navieras monitorean constantemente la situación local, pero afirmó que hasta ahora no ha habido incidentes de consideración que afecten la llegada de cruceros.

“No hemos pasado del nivel uno, que es el nivel más normal… no se ha dado ningún tipo de evento importante con turistas. No hay que bajar la guardia, pero hasta ahora no nos ha afectado”, concluyó.

La Paz se perfila así como un destino en consolidación dentro del mapa de cruceros del Pacífico, con amplias posibilidades de crecimiento sostenido si se mantienen las condiciones de seguridad y servicios para los visitantes.

