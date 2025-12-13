Cruceros en Cozumel impulsan un año histórico para el Caribe mexicano

Cozumel avanza hacia el cierre de 2025 con proyecciones sin precedentes en el arribo de cruceros, una tendencia que consolida a la isla como el principal puerto del Caribe mexicano en turismo marítimo y como uno de los destinos más relevantes del continente para esta industria.

La expectativa oficial apunta a un balance histórico, con una proyección de mil 285 cruceros al finalizar el año y una afluencia estimada superior a los siete millones de pasajeros, cifras que no solo marcarían un nuevo máximo para Cozumel, sino también para el país en este segmento turístico.

El dinamismo del año se explicó desde sus primeras semanas, cuando la isla recibió cerca de 120 mil pasajeros únicamente en los primeros días de enero, reflejo de una temporada invernal particularmente fuerte y de la preferencia de las navieras internacionales por este puerto estratégico.

La continuidad del flujo de cruceros a lo largo del año confirmó una tendencia sostenida, impulsada por la recuperación plena del turismo marítimo, la conectividad del Caribe y la capacidad operativa del puerto para recibir de manera simultánea grandes embarcaciones de última generación.

El cierre del año se ve fortalecido por el periodo vacacional de invierno, tradicionalmente uno de los más intensos para el sector, lo que permitirá que diciembre empuje las cifras finales hacia niveles nunca antes alcanzados en la historia turística de la isla.

Desde el sector portuario se destaca que este crecimiento no es casual, sino resultado de una combinación de infraestructura, posicionamiento internacional y confianza de las navieras, que han mantenido a Cozumel como escala prioritaria en sus rutas por el Caribe occidental.

No obstante, el sector turístico local advierte que el volumen de cruceristas no siempre se traduce en un impacto económico proporcional, por lo que se vuelve indispensable reforzar la promoción del destino y mejorar las condiciones de precios y servicios para incentivar una mayor derrama en tierra.

La discusión sobre el modelo de aprovechamiento del turismo de cruceros cobra relevancia en un contexto de cifras récord, donde el reto para Cozumel no solo es recibir más visitantes, sino lograr que su presencia se traduzca en beneficios sostenibles para la economía local y el tejido social de la isla.

