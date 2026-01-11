Cruceros aumentan en La Paz: hasta cinco arribos mensuales impulsarán turismo: Canirac

La ciudad de La Paz se prepara para una temporada con un mayor número de cruceros atracando en su puerto, con proyecciones de hasta cinco arribos mensuales durante 2026, informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Baja California Sur. Esta tendencia representa un crecimiento respecto al cierre de 2025, cuando se recibieron entre tres y cuatro cruceros mensuales.

Lorena Hinojosa, consejera de Canirac en la entidad, explicó que este repunte de cruceros se debe a la llegada de visitantes extranjeros que buscan climas cálidos para evadir las bajas temperaturas en sus países de origen, una dinámica que se ha mantenido desde la segunda quincena de diciembre y que se espera continúe durante gran parte del año.

La presencia de más cruceros en La Paz tiene impacto directo en la economía local, particularmente en restaurantes, comercios y servicios turísticos.

Autoridades y representantes del sector restaurantero consideran que el aumento de cruceros ayuda a diversificar la oferta turística de La Paz, tradicionalmente opacada por destinos como Los Cabos, y contribuye a consolidar a la capital de Baja California Sur como un destino competitivo para el turismo internacional.

Aunque el gasto individual de los turistas que desembarcan pueda ser moderado, la acumulación de miles de visitantes multiplica la derrama económica y fortalece la actividad de los negocios locales.

La expectativa de hasta cinco arribos mensuales de cruceros en La Paz para este año refleja no solo una recuperación constante del turismo marítimo tras los efectos de la pandemia, sino también una oportunidad para ampliar el alcance de los servicios turísticos y atraer visitantes a nuevos circuitos dentro del estado.

