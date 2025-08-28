Boom de cruceros pone en jaque al puerto de Cabo San Lucas

El crecimiento acelerado del turismo de cruceros en Cabo San Lucas ha encendido las alarmas entre autoridades y empresarios del sector, debido a que la infraestructura portuaria actual no está preparada para recibir el volumen proyectado de pasajeros en la temporada 2025–2026.

Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante el primer semestre de 2025 se registraron 134 arribos de cruceros en el puerto de Cabo San Lucas, colocándolo como el cuarto más importante de México en términos de llegadas. Sin embargo, la capacidad del muelle es limitada y ya muestra signos de rezago.

🚢 Aumento de cruceros podría saturar el puerto

El presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros Turísticos, Arturo Musi Ganem, advirtió que se espera un crecimiento de hasta 200 mil pasajeros adicionales en los próximos meses, lo que podría derivar en una saturación del puerto si no se realizan mejoras urgentes en infraestructura.

“Las instalaciones no están creciendo. Es urgente meterle a la infraestructura; el muelle está muy limitado y necesita mantenimiento. Si no se atiende, vamos a tener problemas de saturación o de falta de manejo”, advirtió Musi Ganem.

🛠️ Infraestructura estancada tras cambio administrativo

Desde que la Administración Portuaria Integral (API) —antes gestionada por Fonatur— fue transferida a la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), el puerto ha enfrentado múltiples problemas, incluyendo deficiencias en limpieza, orden y seguridad.

📊 Proyecto de remodelación aún sin fechas

Recientemente, el Consejo Coordinador de Los Cabos informó que Asipona presentó un proyecto de rehabilitación del puerto ante empresarios locales. No obstante, el Gobierno Federal aún no ha oficializado el plan, ni ha confirmado los plazos de ejecución o el monto de inversión requerido.

