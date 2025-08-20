Crueldad animal en San José del Cabo: denuncian granja insalubre dentro de iglesia

Animales muertos y otros enjaulados en condiciones insalubres fueron encontrados en un predio de la iglesia Evangélica Emanuel de Los Cabos , en la colonia Monte Real . El hecho lo denunció un ciudadano, quien pidió la intervención de las autoridades de protección animal .

Según el testimonio, hace un par de semanas la iglesia instaló una pequeña granja con conejos y patos . Sin embargo, este miércoles varios ejemplares aparecieron muertos, presuntamente atacados por fauna bravía , mientras que otros continúan en jaulas reducidas y sin condiciones dignas.

El vecino Argel Maldonado relató la situación:

“Hoy me encuentro que, obviamente, animales como perros y gatos se metieron a la granja y mataron a un montón de animales, conejos, aves, y hay animales encerrados en jaulas muy pequeñas, entonces es importante hacer una denuncia a Ecología para la iglesia evangelista Emanuel que se encuentra detrás del parque de Monte Real” , expresó.

El caso ya fue notificado a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos y al Comité Pro Animal municipal . El procedimiento establece que el personal debe acudir al lugar, pedir autorización al propietario para ingresar, documentar las condiciones y decidir las acciones a seguir.

En un primer recorrido, Ecología no encontró a nadie en el predio, que estaba cerrado con candado. De acuerdo con el reporte oficial, el sitio abre solo los domingos para las congregaciones religiosas, por lo que ese día se buscará dialogar directamente con los responsables.

La dependencia confirmó que, aunque ya no había animales muertos, sí permanecen conejos y patos encerrados en jaulas , por lo que dará seguimiento al caso.

