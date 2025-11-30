Cruz Azul vs Chivas EN VIVO hoy: hora, canal y dónde ver la vuelta de cuartos de final

La definición de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX llega a su momento más esperado, y esta noche solo queda un cupo por decidir. Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en el Estadio Olímpico Universitario en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Tras un partido de ida sin goles, ambos equipos buscan asegurar su pase a la siguiente ronda. La Máquina llega con ligera ventaja, mientras que el Rebaño Sagrado necesita la victoria para avanzar. Se espera un duelo intenso y lleno de emociones que mantenga a los aficionados al borde de sus asientos.

Horario y transmisión del partido

Fecha: domingo 30 de noviembre

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por televisión abierta a través de Canal 5, mientras que las transmisiones alternativas estarán disponibles en TUDN y ViX Premium (requiere suscripción).

Dónde ver Cruz Azul vs Chivas en vivo

Televisión: Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX Premium

Con todo por definirse, el encuentro de esta noche promete ser clave para determinar quién se mete a las semifinales del Apertura 2025, y ambos equipos saldrán a la cancha con la intención de brindar espectáculo y asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.